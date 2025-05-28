Санкції ЄС коштували Косову 600 мільйонів євро на екологічні та екологічні проєкти

"Це великий удар для країни, яка відчайдушно потребує зменшення своєї залежності від виробництва електроенергії з вугілля", пише Reuters.

Косово втратило понад 600 мільйонів євро зовнішнього фінансування, пов'язаного, зокрема, з проєктами захисту навколишнього середовища та енергетики, ‒ відколи Європейський Союз ввів санкції у 2023 році.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт аналітичного центру GAP Institute.

Уряд Косова заперечує цю суму, але звіт, підготовлений місцевим органом, дає одну з перших незалежних оцінок впливу санкцій на одну з найбідніших країн Європи за її роль у розпалюванні етнічної напруженості на півночі із сербською більшістю.

“Ці заходи... призвели до значних фінансових і відповідних наслідків, вартували Косово приблизно в 613,4 мільйона євро в призупинених або відкладених на невизначений термін проєктах”, ‒ йдеться у звіті.

Ці кошти пов'язані з різними фінансовими інструментами, які допомогли розвитку Косова з моменту набуття ним незалежності від Сербії у 2008 році.

“Найбільш постраждалими секторами є довкілля та енергетика... Це великий удар для країни, яка відчайдушно потребує зменшення своєї залежності від виробництва електроенергії з вугілля”, ‒ зазначає видання.