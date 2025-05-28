Зеленський: Російська економіка сильно відчує санкції у червні 2026 року

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ назвав "прогнозованим" те, що Сполучені Штати досі не запровадили проти Росії сильний пакет санкцій.

Глава держави вказує на сподівання деяких чиновників у Вашингтоні, що РФ піде на поступки - проте зараз "їхнє відчуття, що Путін дійсно хоче завершення війни, зменшилося".

Зеленський підкреслив свою переконаність у тому, що змусити росіян думати про мир можна лише через силу. Згідно з аналізами розвідок та аналітикою, які є у розпорядженні Президента, економіка Росії сильно відчуватиме дію вже раніше запроваджених санкцій з червня 2026 року, коли ВПК країни-агресора більше не зможе зростати та почне зменшуватися.

При цьому Зеленський висловив "безумовне" сподівання, що війни на той час вже не буде.