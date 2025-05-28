Зеленський: США говорять про припинення вогню не лише через жертви, а й з міркувань відновлення економічної співпраці з Росією

Президент України зазначив, що у США та РФ напевне є напрацювання якихось майбутніх проєктів.

США та Росія мали серйозні економічні відносини до початку війни РФ проти України і, напевне, є напрацювання якихось майбутніх проєктів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання LB.ua на зустрічі з журналістами в Києві 27 травня.

“Я думаю, що це просто неможливо під час війни. І тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась”, - зазначив президент України.

Він додав, що США говорять про припинення вогню не лише через жертви, а й з економічних міркувань.

“Авжеж, ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку ми не будемо сприймати. Я думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства. Тому і зрозуміло, що таке санкції, і які вони, на що вони впливають. Тобто це складно. Тому припинення вогню, напевно, – це рішення для всіх сторін щодо можливостей”, - підсумував Володимир Зеленський.