Як виглядає робота психолога під час активних бойових дій? Як допомогти солдату втримати психічну рівновагу в умовах важкого стресу і допомогти йому виконати завдання? Про це розповідає бойова психологиня Ольга з позивним Гюрза у другій частині відео.



Вдягаючи форму, ти ще не помираєш, каже психологиня, а більшість вважає саме так. Що роблять у бригадах, щоб відходити від таких думок - Ольга розповідає у спільному проєкті LB.ua і ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровський напрямок».



Першу частину відео дивіться тут.