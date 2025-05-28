ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Війна. Покровський напрямок

Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»

Як у бригадах працюють з мобілізованими.

Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Ольга, бойова психологиня

Як виглядає робота психолога під час активних бойових дій? Як допомогти солдату втримати психічну рівновагу в умовах важкого стресу і допомогти йому виконати завдання? Про це розповідає бойова психологиня Ольга з позивним Гюрза у другій частині відео. 

Вдягаючи форму, ти ще не помираєш, каже психологиня, а більшість вважає саме так. Що роблять у бригадах, щоб відходити від таких думок - Ольга розповідає у спільному проєкті LB.ua і ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровський напрямок». 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Першу частину відео дивіться тут

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies