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На Херсонщині на міні підірвався місцевий житель

47-річний чоловік перебуває у лікарні під наглядом лікарів

На Херсонщині на міні підірвався місцевий житель
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Зміївці Херсонської області на міні підірвався місцевий житель. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, - розповіли в ОВА. 

Внаслідок детонації чоловік дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки. 

Зараз поранений перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його стан стабільний.

  • У Дніпровському районі Херсона чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка".

  • 14 травня у Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.

  • Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. 

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