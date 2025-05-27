На Херсонщині на міні підірвався місцевий житель

У Зміївці Херсонської області на міні підірвався місцевий житель.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, - розповіли в ОВА.
Внаслідок детонації чоловік дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.
Зараз поранений перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його стан стабільний.
- У Дніпровському районі Херсона чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка".
-
14 травня у Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.
-
Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.