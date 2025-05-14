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На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні

Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні.

На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

У Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі на російській міні підірвалася місцева жителька", – йдеться у повідомленні.

68-річна мешканка Берислава наступила на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи.

Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй допомогу.

  • Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. 
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