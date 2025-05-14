На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні

Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні.

У Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі на російській міні підірвалася місцева жителька", – йдеться у повідомленні.

68-річна мешканка Берислава наступила на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи.

Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй допомогу.