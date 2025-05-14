На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні

У Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Бериславі на російській міні підірвалася місцева жителька", – йдеться у повідомленні.
68-річна мешканка Берислава наступила на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи.
Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй допомогу.
- Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.