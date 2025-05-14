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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняну мобільну майстерню для безпілотників «Небокрай»

Майстерня призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняну мобільну майстерню для безпілотників «Небокрай»
Фото: Міноборони

Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні «Небокрай» вітчизняного виробництва. 

Як зазначає Міноборони, вони призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів та апаратів. 

«Небокрай» – тактична мобільна майстерня, призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу.

Майстерня облаштована у металевому контейнері, закріпленому на двомісному автомобільному причепі. Має автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування, вентиляції. Всередині облаштовані робочі місця для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами. 

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Базова модифікація «Небокрай 00» облаштована лише найпростішими інструментами. До повної комплектації «Небокрай 01» входить ширший спектр обладнання та спеціалізованих інструментів: зарядна станція, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, зварювальний апарат, паяльна станція, олововідсмоктувач, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, сушарка для ниток, персональний комп’ютер, бездротові сканери штрих-коду, шліфувально-гравіювальні машини, монітор FPV, вимірювач потужності радіочастотного сигналу тощо.

Майстерні «Небокрай» важать від 1,5 до 2,5 тонн, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.
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