По Запорізькій області росіяни завдали майже пів тисячі ударів, поранена людина

Надійшло 11 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

176 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Малу Токмачку та Новоданилівку.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Червоному, Малинівці, Темирівці, Новодарівці та Новоіванівці.

Росіяни били 457 разів по території Запорізької області. Від ворожих атак постраждали 14 населених пунктів. 72-річний чоловік отримав поранення у Василівському районі.

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