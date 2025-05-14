По Запорізькій області росіяни завдали майже пів тисячі ударів, поранена людина

Росіяни били 457 разів по території Запорізької області. Від ворожих атак постраждали 14 населених пунктів. 72-річний чоловік отримав поранення у Василівському районі.
Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, автівку постраждалого атакував ворожий дрон.
Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Червоному, Малинівці, Темирівці, Новодарівці та Новоіванівці.
249 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Малу Токмачку та Новоданилівку.
176 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 11 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.