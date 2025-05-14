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​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та майже 50 артсистем

Від  початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 969 370 осіб.

​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та майже 50 артсистем
Втрати армії окупантів
Фото: скріншот

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 російських окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 1 РСЗВ, 47 артилерійських систем та 3 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 10804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,
  • артилерійських систем – 27827 (+47) од,
  • РСЗВ – 1382 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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