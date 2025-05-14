​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та майже 50 артсистем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 російських окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 1 РСЗВ, 47 артилерійських систем та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб,
- танків ‒ 10804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,
- артилерійських систем – 27827 (+47) од,
- РСЗВ – 1382 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0).
Дані уточнюються.