Головне за вівторок, 13 травня: 125 боєзіткнень, удар по Куп’янському району, плани щодо зустрічі в Стамбулі

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ліквідація наркомережі, "День України" на Канському кінофестивалі, перший півфінал Євробачення-2025. Яким запам’ятається 1175-й день повномасштабної війни.

13 травня російська авіація атакувала Купʼянський район Харківщини, повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

За його словами, ворог скинув керовані авіабомби на Нечволодівку.

Наразі відомо про трьох загиблих. Ще четверо поранені, передає «Суспільне».

Президент Володимир Зеленський домовився з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зустрітися в столиці Туреччини Анкарі. Про це він розповів на брифінгу.

Ця зустріч відбудеться у четвер, 15 травня. І також Зеленський чекатиме на зустріч із Путіним.

"Щоб Росія не маніпулювала містами, і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що, якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул", – сказав Зеленський.

Також запропонували доєднатися і президенту США Дональду Трампу. Його приїзд був би додатковим стимулом для Путіна прилетіти. Якщо Путін скаже, що не хоче розмовляти, але готовий до припинення вогню, то це відкриває шлях до перемовин на нижчих рівнях. Тоді зможуть зустрічатися переговорні групи країн.

Якщо не вдасться досягнути успіху, Україна очікує на санкції США і ЄС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 травня відбулося 125 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку. На Новопавлівському напрямку відбулось 20 боєзіткнень, на Лиманському ще 17.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 травня – в новині.

13 травня росіяни вдарили безпілотником по Харкову.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, «приліт» стався у Холодногірському районі. Ворог застосував БпЛА типу «Молнія».

Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила виробництво та розповсюдження психотропних речовин альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону в усіх регіонах України.

За даними слідства, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, де виготовляли, фасували й зберігали заборонені речовини. Щомісяця учасники групи виробляли понад 700 кг наркотиків на суму понад 300 млн грн за цінами «чорного» ринку.

Під час слідчих дій правоохоронці ліквідували 17 нарколабораторій і 15 складів у 15 регіонах. Вилучили 118 кг мефедрону, 160 л реакційних сумішей (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну та 12 тонн прекурсорів, затримали 66 осіб, включно з організатором групи, — зазначили в Нацполіції.

Верховна Рада підтримала за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про копалини.

Законопроєкт підтримали 286 нардепів. Друге читання очікується на початку червня.

Більше інформації – в новині.

На 78-му Канському кінофестивалі в рамках "Дня України" відбудеться спеціальний кінопоказ трьох фільмів про війну, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

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Наразі уболівальники очікують підсумків голосування.

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