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Нацполіція затримала по всій Україні 66 осіб у масштабній справі про виготовлення і збут наркотиків

Щомісяця зловмисники виробляли понад 700 кг наркотиків на суму понад 300 млн грн.

Нацполіція затримала по всій Україні 66 осіб у масштабній справі про виготовлення і збут наркотиків
затримання учасників злочинної групи

Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила виробництво та розповсюдження психотропних речовин альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону в усіх регіонах України. 

затримання учасників злочинної групи
затримання учасників злочинної групи

Про це повідомила Національна поліція.

Support LB.ua

За даними слідства, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, де виготовляли, фасували й зберігали заборонені речовини. Щомісяця учасники групи виробляли понад 700 кг наркотиків на суму понад 300 млн грн за цінами «чорного» ринку. 

Під час слідчих дій правоохоронці ліквідували 17 нарколабораторій і 15 складів у 15 регіонах. Вилучили 118 кг мефедрону, 160 л реакційних сумішей (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну та 12 тонн прекурсорів.

«Станом на 17:30 працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом з територіальними підрозділами поліції, слідчими, Офісом Генерального прокурора, СБУ та спецпризначенцями затримали 66 осіб, включно з організатором групи», — зазначили в Нацполіції.

Усіх затриманих взято під варту. Слідчі дії тривають.
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