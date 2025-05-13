Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила виробництво та розповсюдження психотропних речовин альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону в усіх регіонах України.

затримання учасників злочинної групи

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, де виготовляли, фасували й зберігали заборонені речовини. Щомісяця учасники групи виробляли понад 700 кг наркотиків на суму понад 300 млн грн за цінами «чорного» ринку.

Під час слідчих дій правоохоронці ліквідували 17 нарколабораторій і 15 складів у 15 регіонах. Вилучили 118 кг мефедрону, 160 л реакційних сумішей (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну та 12 тонн прекурсорів.

«Станом на 17:30 працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом з територіальними підрозділами поліції, слідчими, Офісом Генерального прокурора, СБУ та спецпризначенцями затримали 66 осіб, включно з організатором групи», — зазначили в Нацполіції.

Усіх затриманих взято під варту. Слідчі дії тривають.