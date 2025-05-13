Зеленський: є сигнали від Китаю про підтримку 30-денного припинення вогню

Згоду американського президента на цю ідею Зеленський отримав ще на зустрічі в Ватикані.

Росія у дні, в які оголошувала припинення вогню, продовжувала обстріли. На Великдень, на 30 годин "перемир'я", вона провела 1882 обстріли, 33 удари реактивними системами залпового вогню, використали 957 дронів-камікадзе. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

Україна, як і обіцяла, діяла дзеркально. На Великдень повного припинення вогню не було.

Зеленський сказав, що 26 квітня на зустрічі з Дональдом Трампом у Ватикані обидва погодилися, що вимагати припинення вогню треба саме від Росії.

На 8-10 травня, коли окупанти обіцяли утриматися від вогню, вони скинули 197 авіабомб, провели 12 100 обстрілів (187 – з РСЗВ) і застосувала понад 7000 дронів-камікадзе.

Зеленський сказав, що отримав сигнал від Китаю про підтримку 30-денного припинення вогню.