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​СБУ затримала двох безробітних, які наводили удари росіян по Дніпру та Краматорську

Окупантів цікавили геолокації бойових позицій української артилерії. 

​СБУ затримала двох безробітних, які наводили удари росіян по Дніпру та Краматорську
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі та Краматорську ще двох агентів ФСБ Росії. Вони розвідували координати для нових серій ракетно-дронових ударів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Основними цілями ворога були пункти зосередження українських військ, які беруть участь у боях на передовій. Також росіян цікавили геолокації бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку.

Щоб отримати координати для наведення ударів, ФСБ дистанційно завербувала двох місцевих безробітних: одного – з Дніпра, іншого – з Краматорська. Обидва фігуранти шукали "легкі гроші" у Телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російської спецслужби.

Агенти діяли окремо, але мали одного куратора, який доручив їм виходити на місцевість та шукати локації ЗСУ. 

Співробітники СБУ завчасно викрили і затримали обох зрадників за місцями проживання. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше на Одещині до 15 років тюрми засудили коригувальника російських ракет
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