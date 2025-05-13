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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 8 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. 

“За 12 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Зорі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 травня.

Покровський район. У Світлому Мирноградської громади поранено людину, пошкоджено будинок і авто. У Добропіллі пошкоджено підприємство. У Дорожньому Шахівської громади поранено людину.

Краматорський район. В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти; в Зорі 1 людина загинула, пошкоджено 10 об'єктів; ще 7 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому і 6 в Яблунівці. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків і 4 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.
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