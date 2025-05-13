На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у с. Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, у с. Руські Тишки поранення отримав 51-річний чоловік.

Як зазначив очільник області Олег Синєгубов, ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

2 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень:

на Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.