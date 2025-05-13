Головне за ніч та ранок вівторка, 13 травня: майже 170 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, плани щодо зустрічі в Стамбулі

У ніч на 13 травня Росія атакувала Україну всього 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.

Нагадаємо, вчора Росія атакувала Україну 108 ударними дронами, ППО збила близько половини з них.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, 60 - на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1070 окупантів. Росія вже втратила в Україні 968 130 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Допис американського президента Дональда Трампа про те, що Україна повинна негайно почати мирні переговори з Росією, поставив під загрозу, а, можливо, і зірвав європейський план переконати США запровадити санкції проти росіян за відмову від 30-денного припинення вогню. Про це з посиланням на європейських дипломатів пише The Guardian.

При цьому західні дипломати на умовах анонімності сказали, що в них нема підстав вірити у можливу змову Путіна і Трампа.

Невідомо, чи полетить до Стамбула Дональд Трамп, якого туди вчора запросив президент України і який послався на те, що він має багато зустрічей і поки не знає, де буде того дня. Але 15 травня в Туреччині перебуватиме американський держсекретар Марко Рубіо і, можливо, деякі європейські посадовці. "Якщо Путін зволікатиме з припиненням вогню або переговори у Стамбулі зриваються, метою буде повернутися до Трампа та закликати його визнати, що Путін зацікавлений не у справедливому мирі, а лише в капітуляції України", – повідомили журналісти цілі поїздки європейців.

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше після початку збройного протистояння з Пакистаном звернувся до нації.

Як пише BBC, очільник уряду заявив, що "не час для війни, але й не час для терору". Моді пообіцяв "серйозну відповідь" у разі, якщо Індія стане ціллю для терористичних атак.

Він також сказав, що "вода та кров не можуть тексти одночасно", натякаючи на можливість повторного перекриття води для Пакистану.

У понеділок військові двох держав погоджували останні деталі мирної домовленості, яка передбачає відведення армій від кордонів. Індія також заявила про відкриття 32 цивільних аеропортів, які раніше припиняли роботу з безпекових міркувань.

Угорський уряд був змушений вдатися до часткового замороження частини бюджетних видатків через зафіксований у перші чотири місяці 2025 року рекордний дефіцит.

Як пише Bloomberg, упродовж періоду із січня до квітня угорський кошторис пішов "в мінус" на майже 3 трильйони форинтів - це близько 8 мільярдів доларів.

У 2025 році уряд Віктора Орбана оптимістично заклав у свої фінансові прогнози економічне зростання на 2,5%, проте в реальності ВВП країни лише скоротився. А кредитний рейтинг Угорщини впав після того, як у Будапешті вирішили підняти цільові показники дефіциту бюджету не лише на нинішній, але й на наступний 2026 рік.

Нагадаємо, Віктор Орбан лякав угорців тим, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини, і обіцяв не допустити створення в країні дружнього до нашої держави уряду. Як бачимо, Україна до ЄС ще не вступила, а привид банкрутства вже маячить...

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