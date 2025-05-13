Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 968 130 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 968130 (+1070)
- танків ‒ 10802 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14)
- артилерійських систем – 27780 (+62)
- РСЗВ – 1381 (+0)
- засоби ППО ‒ 1162 (+0)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100)
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138)
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).
Дані уточнюються.