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Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів

 Росія вже втратила в Україні 968 130 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 968 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 968130 (+1070) 
  • танків ‒ 10802 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14)  
  • артилерійських систем – 27780 (+62) 
  • РСЗВ  – 1381 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1162 (+0) 
  • літаків – 372 (+0)  
  • гелікоптерів – 335 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100) 
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138) 
  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+0). 

Дані уточнюються. 
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