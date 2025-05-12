​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
ГоловнаСуспільствоПодії

У застосунку Армія+ запустили опитування щодо статусу Учасника бойових дій

Міністерство оборони хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також про пільги, які надають УБД.

У застосунку Армія+ запустили опитування щодо статусу Учасника бойових дій
Фото: міноборони

Міноборони запустило у застосунку для військових Армія+ нове опитування щодо статусу Учасника бойових дій (УБД).

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Опитування складається з 13 питань, пройти його можна до 25 травня. Відповіді допоможуть зрозуміти, які проблеми є у процесу, що існує зараз, та прямо вплинуть на його покращення.

"Статус учасника бойових дій — один з найважливіших документів для військових. Завдяки УБД вони отримують пільги і послуги. Захисники і захисниці мають отримувати швидко і оперативно те, що їм належить по праву, тому ми хочемо дізнатися більше думок, як усе відбувається зараз, і що треба змінити", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом від початку роботи Армія+ провели 13 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку. 

Серед останніх змін, які відбулись за підсумками опитувань в застосунку: змінилась стратегія забезпечення сухпайками у війську, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies