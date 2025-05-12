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На Сумщині оголосили евакуацію зі ще одного населеного пункту

Евакуації підлягають понад 86 тисяч мешканців Сумської області.

На Сумщині оголосили евакуацію зі ще одного населеного пункту
під час евакуації
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Через російській обстріли у Сумській області розпочали евакуацію жителів села Нова Слобода в Конотопському районі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У зв’язку з обстрілами готуємо обов’язкову евакуацію з с. Нова Слобода, де проживає близько 300 людей, серед них 26 дітей", — заявив він.

Наразі триває евакуація населення із Білопільської та Ворожбянської громад. Від 5 травня з громад евакуювали майже 1200 людей.

Наразі на Сумщині евакуації підлягають понад 86 тисяч мешканців, вже евакуювали 58%.

  • За чотири дні ворог 420 разів атакував населені пункти Сумської області. 
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