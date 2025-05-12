Два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025"

Один - у номінації "Найкращий воєнний репортаж", - ще один - у спецномінації.

Оголошено шорт-лист фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь Професії 2025" в основних номінаціях.



Про це повідомляється на Facebook-сторінці конкурсу.

Цього року на конкурс подавалися 870 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.

Шорт-лист "Найкраще інтерв’ю"

"Ми їли кошачий корм. Історія бойових медикинь у Маріуполі " – Карина Піліухіна, Олег Сологуб, Єлізавета Літвіненко, Ukrainer;

" – Карина Піліухіна, Олег Сологуб, Єлізавета Літвіненко, Ukrainer; "Запал не такий, як у 19, але чітко розумію, чому я тут”. Азовець Яр про 10 років війни" – Оксана Савоскіна, Олексій Нікулін (відеограф), hromadske.ua;

– Оксана Савоскіна, Олексій Нікулін (відеограф), hromadske.ua; "У Криму люди пробачать усе, тільки не відмовляйтесь від нас" . Велике інтервʼю родини заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова про життя в окупації. У 2 частинах” Ганна Мамонова, Катерина Коберник, Бабель;

. Велике інтервʼю родини заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова про життя в окупації. У 2 частинах” Ганна Мамонова, Катерина Коберник, Бабель; " Віра Агеєва про національну літературу, “донецьких пацанів” і фемінізм”, Проєкт “Що далі?" – Юлія Тимошенко, Ukraїner;

– Юлія Тимошенко, Ukraїner; "67 діб в оточенні: битва за опорний пункт “Пінчер”" – Юрій Бутусов, оператор Богдан Пападін, “БутусовПлюс”.

Шорт-лист "Найкращий репортаж"

“Мультимедійний проєкт “Найбільш замінована країна світу”” – Олексій Філіппов, Юлія Суркова ( авторка текстів), The Ukranians (Reporters);

– Олексій Філіппов, Юлія Суркова ( авторка текстів), The Ukranians (Reporters); “Найважче грати гімн України, коли труну опускають”: 13-річний трубач проводжає полеглих захисників” – Андрій Дубчак, Альбіна Карман, Frontliner;

– Андрій Дубчак, Альбіна Карман, Frontliner; “Наразі безславні”. Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ” – Андрій Дубчак, Надія Карпова, Frontliner;

– Андрій Дубчак, Надія Карпова, Frontliner; “В мене чоловік ухилянт, можете його мобілізувати? В гостях у ТЦК” – Мар'яна П'єцух, відеографіка – Анастасія Зуй, hromadske;

– Мар'яна П'єцух, відеографіка – Анастасія Зуй, hromadske; “Не треба мені нікуди, у мене діти на тій стороні. Я їх три роки не бачила”. Евакуація з-під Курахового в репортажі УП” – Ольга Кириленко, Богдан Лук'яненко, Українська правда.

Шорт-лист “Найкращий воєнний репортаж”

"Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру" – Інна Варениця, фото – Зоряна Стельмах , Лівий Берег - LB.UA;

– , Лівий Берег - LB.UA; “250 КАБів менше ніж за тиждень, або Стабілізація фронту. Репортаж з-під Липців” – Дмитро Кузубов, фотограф Павло Дорогой, Українська правда;

– Дмитро Кузубов, фотограф Павло Дорогой, Українська правда; “Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку” – Олександр Магула, Анастасія Іванців, Анастасія Ісаєнкова, Суспільне Новини;

– Олександр Магула, Анастасія Іванців, Анастасія Ісаєнкова, Суспільне Новини; "Мені шкода нас, ми як програні в карти”, – медики “Ульфа” рятують бійців на Покровському напрямку” – Анна Калюжна, Слідство.Інфо;

– Анна Калюжна, Слідство.Інфо; “Жодної людини у селі: репортаж зі зруйнованого росіянами Сухого Ставка” – Яна Стойкова, зйомка та монтаж – Юрій Тинний, Суспільне Дніпро.

Шорт-лист “Найкраща аналітика”

"Всьо, тривога, приїхали. Чого сидим?” Як зупинка транспорту під час повітряної тривоги вбиває його роботу на кілька годин” – Валерія Павленко, аналіз даних – Влад Герасименко, дизайн – Надя Кельм, Texty.org.ua;

– Валерія Павленко, аналіз даних – Влад Герасименко, дизайн – Надя Кельм, Texty.org.ua; “У системі ще понад 25 тисяч дітей. Чому інтернати досі не реформовані?” – Анастасія Дзюбак, Українська правда.Життя;

– Анастасія Дзюбак, Українська правда.Життя; “Хто заплатить? Про термінові репарації для постраждалих від сексуальних злочинів в окупації” – Вікторія Коломієць, hromadske;

– Вікторія Коломієць, hromadske; “Проблема п'яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?” – Святослав Хоменко, BBC News Ukrainian;

– Святослав Хоменко, BBC News Ukrainian; “Катастрофа однієї вулиці. Як Київ убиває Глибочицьку” – Олександр Дмитрук, фотокореспондент Юрій Ферендович, Pragmatika.

Шорт-лист “Найкраще розслідування”





“Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових РФ” – Олеся Біда, режисер та режисер монтажу Максим Якобчук, ресерчер Костянтин Нечипоренко, журналістка Мирослава Чаюн, редакторка Євгенія Моторевська, Українська правда, розслідування The Kyiv Independent;

– Олеся Біда, режисер та режисер монтажу Максим Якобчук, ресерчер Костянтин Нечипоренко, журналістка Мирослава Чаюн, редакторка Євгенія Моторевська, Українська правда, розслідування The Kyiv Independent; “Буча. Хто вбивав та катував? (серія розслідувань про масові вбивства)” – Дмитро Джулай, графіка – Євген Лубчак, продюсер Владислав Яцків, Радіо Свобода;

– Дмитро Джулай, графіка – Євген Лубчак, продюсер Владислав Яцків, Радіо Свобода; “Тіньовий флот. Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз” – Михайло Ткач, режисер Андрій Ігнатенко, оператор Ярослав Бондаренко, звукорежисер Дмитро Волковинський, Українська правда;

– Михайло Ткач, режисер Андрій Ігнатенко, оператор Ярослав Бондаренко, звукорежисер Дмитро Волковинський, Українська правда; “Розслідування опубліковане у двох частинах, Частина перша: король підземки, частина друга: пірует на мільярд” – Леся Іванова, BIHUS.INFO;

– Леся Іванова, BIHUS.INFO; “Як Україна втратила мільярд. Російський бізнес відійшов у приватні руки, попри санкції. Називаємо причетних” – Ольга Івлєва, редакторка Кіра Толстякова, керівниця проєкту “Схеми”: Наталка Седлецька, Схеми: корупція в деталях - RFERL, Радіо Свобода.

Шорт-лист "Найкраща публіцистика"

“Хто вселив страх у серце шахтаря з Донеччини?” – Данило Бумаценко, фото – Валерій Мілосердов з проекту “Покинуті люди”, Frontliner;

– Данило Бумаценко, фото – Валерій Мілосердов з проекту “Покинуті люди”, Frontliner; “Проєкт “Найбільш замінована країна світу”” – Юлія Суркова, фотограф та відеограф Олексій Філіппов, The Ukranians та Reporters;

– Юлія Суркова, фотограф та відеограф Олексій Філіппов, The Ukranians та Reporters; “Ми так давно тут, дідо” – Олена Стяжкіна, Reporters;

– Олена Стяжкіна, Reporters; “В'язень слова” – Діана Лановець, Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Inker.world.ua;

– Діана Лановець, Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Inker.world.ua; “Проведи мене крізь цю пітьму” – Марія Паплаускайте, Reporters.

Ще один матеріал Інни Варениці "Між професійним та особистим" увійшов у шорт-лист фіналістів конкурсу у спеціальних номінаціях

Минулого року авторка LB.ua Іванна Скиба-Якубова стала переможницею у спецномінації конкурсу “Честь професії” за матеріал: "Мовчати, аби потім змогти говорити".

У 2021 році журналістки LB.ua Анастасія Іванців та Оксана Расулова перемогли в двох номінаціях 12-го конкурсу професійної журналістики "Честь Професії".