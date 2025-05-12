Два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025"

Оголошено шорт-лист фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь Професії 2025" в основних номінаціях.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці конкурсу.
Цього року на конкурс подавалися 870 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.
Шорт-лист "Найкраще інтерв’ю"
- "Ми їли кошачий корм. Історія бойових медикинь у Маріуполі" – Карина Піліухіна, Олег Сологуб, Єлізавета Літвіненко, Ukrainer;
- "Запал не такий, як у 19, але чітко розумію, чому я тут”. Азовець Яр про 10 років війни" – Оксана Савоскіна, Олексій Нікулін (відеограф), hromadske.ua;
- "У Криму люди пробачать усе, тільки не відмовляйтесь від нас". Велике інтервʼю родини заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова про життя в окупації. У 2 частинах” Ганна Мамонова, Катерина Коберник, Бабель;
- "Віра Агеєва про національну літературу, “донецьких пацанів” і фемінізм”, Проєкт “Що далі?" – Юлія Тимошенко, Ukraїner;
- "67 діб в оточенні: битва за опорний пункт “Пінчер”" – Юрій Бутусов, оператор Богдан Пападін, “БутусовПлюс”.
Шорт-лист "Найкращий репортаж"
- “Мультимедійний проєкт “Найбільш замінована країна світу”” – Олексій Філіппов, Юлія Суркова ( авторка текстів), The Ukranians (Reporters);
- “Найважче грати гімн України, коли труну опускають”: 13-річний трубач проводжає полеглих захисників” – Андрій Дубчак, Альбіна Карман, Frontliner;
- “Наразі безславні”. Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ” – Андрій Дубчак, Надія Карпова, Frontliner;
- “В мене чоловік ухилянт, можете його мобілізувати? В гостях у ТЦК” – Мар'яна П'єцух, відеографіка – Анастасія Зуй, hromadske;
- “Не треба мені нікуди, у мене діти на тій стороні. Я їх три роки не бачила”. Евакуація з-під Курахового в репортажі УП” – Ольга Кириленко, Богдан Лук'яненко, Українська правда.
Шорт-лист “Найкращий воєнний репортаж”
- "Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру" – Інна Варениця, фото – Зоряна Стельмах, Лівий Берег - LB.UA;
- “250 КАБів менше ніж за тиждень, або Стабілізація фронту. Репортаж з-під Липців” – Дмитро Кузубов, фотограф Павло Дорогой, Українська правда;
- “Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку” – Олександр Магула, Анастасія Іванців, Анастасія Ісаєнкова, Суспільне Новини;
- "Мені шкода нас, ми як програні в карти”, – медики “Ульфа” рятують бійців на Покровському напрямку” – Анна Калюжна, Слідство.Інфо;
- “Жодної людини у селі: репортаж зі зруйнованого росіянами Сухого Ставка” – Яна Стойкова, зйомка та монтаж – Юрій Тинний, Суспільне Дніпро.
Шорт-лист “Найкраща аналітика”
- "Всьо, тривога, приїхали. Чого сидим?” Як зупинка транспорту під час повітряної тривоги вбиває його роботу на кілька годин” – Валерія Павленко, аналіз даних – Влад Герасименко, дизайн – Надя Кельм, Texty.org.ua;
- “У системі ще понад 25 тисяч дітей. Чому інтернати досі не реформовані?” – Анастасія Дзюбак, Українська правда.Життя;
- “Хто заплатить? Про термінові репарації для постраждалих від сексуальних злочинів в окупації” – Вікторія Коломієць, hromadske;
- “Проблема п'яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?” – Святослав Хоменко, BBC News Ukrainian;
- “Катастрофа однієї вулиці. Як Київ убиває Глибочицьку” – Олександр Дмитрук, фотокореспондент Юрій Ферендович, Pragmatika.
Шорт-лист “Найкраще розслідування”
- “Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових РФ” – Олеся Біда, режисер та режисер монтажу Максим Якобчук, ресерчер Костянтин Нечипоренко, журналістка Мирослава Чаюн, редакторка Євгенія Моторевська, Українська правда, розслідування The Kyiv Independent;
- “Буча. Хто вбивав та катував? (серія розслідувань про масові вбивства)” – Дмитро Джулай, графіка – Євген Лубчак, продюсер Владислав Яцків, Радіо Свобода;
- “Тіньовий флот. Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз” – Михайло Ткач, режисер Андрій Ігнатенко, оператор Ярослав Бондаренко, звукорежисер Дмитро Волковинський, Українська правда;
- “Розслідування опубліковане у двох частинах, Частина перша: король підземки, частина друга: пірует на мільярд” – Леся Іванова, BIHUS.INFO;
- “Як Україна втратила мільярд. Російський бізнес відійшов у приватні руки, попри санкції. Називаємо причетних” – Ольга Івлєва, редакторка Кіра Толстякова, керівниця проєкту “Схеми”: Наталка Седлецька, Схеми: корупція в деталях - RFERL, Радіо Свобода.
Шорт-лист "Найкраща публіцистика"
- “Хто вселив страх у серце шахтаря з Донеччини?” – Данило Бумаценко, фото – Валерій Мілосердов з проекту “Покинуті люди”, Frontliner;
- “Проєкт “Найбільш замінована країна світу”” – Юлія Суркова, фотограф та відеограф Олексій Філіппов, The Ukranians та Reporters;
- “Ми так давно тут, дідо” – Олена Стяжкіна, Reporters;
- “В'язень слова” – Діана Лановець, Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Inker.world.ua;
- “Проведи мене крізь цю пітьму” – Марія Паплаускайте, Reporters.
Ще один матеріал Інни Варениці "Між професійним та особистим" увійшов у шорт-лист фіналістів конкурсу у спеціальних номінаціях
Минулого року авторка LB.ua Іванна Скиба-Якубова стала переможницею у спецномінації конкурсу “Честь професії” за матеріал: "Мовчати, аби потім змогти говорити".
У 2021 році журналістки LB.ua Анастасія Іванців та Оксана Расулова перемогли в двох номінаціях 12-го конкурсу професійної журналістики "Честь Професії".