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Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині постраждав цивільний

Куп'янський район Харківщини щодня перебуває під російськими обстрілами.

Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині постраждав цивільний

Унаслідок російського обстрілу у Куп'янському районі Харківщини поранень зазнав 62-річний мирний мешканець.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

За даними слідства, 12 травня близько 11:00 російські окупанти завдали удару безпілотником по с. Кіндрашівка Купʼянського району. Унаслідок обстрілу поранень дістав 62-річний чоловік.

Точний тип озброєння наразі встановлюється.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

  • Протягом доби російські війська атакували 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали п'ятеро людей.
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