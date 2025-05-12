Каллас: Кремль має припинити вогонь, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас закликала Кремль до припинення вогню, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні.
Про це пише The Guardian.
Кая Каллас під час спілкування із журналістами згадала про нічну російську атаку понад сотнею безпілотників, якими РФ атакувала Україну.
"Ми повинні тиснути на Росію, щоб вона дійсно хотіла миру, сіла та поговорила з Україною", – наголосила Висока представниця ЄС, звинувачуючи Москву в "іграх".
"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують постійно бомбардувати Україну, якщо немає припинення вогню, про переговори під вогнем не може бути мови", – зазначила вона.
Каллас також згадала про перспективу нової угоди про співпрацю між ЄС та Великою Британією в галузі оборони та безпеки, яка може бути підписана на першому саміті після Brexit наступного тижня.
За словами представниці ЄС, ці відносини "дуже важливі в цей дуже буремний час", і вона сподівається, що ЄС та Британія все ж підпишуть угоду під час саміту.
- Вимогу безумовного повного припинення вогню лідери країн коаліції охочих висунули ще 10 травня. Під час візиту до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і голова уряду Польщі Дональд Туск у координації з американським президентом Дональдом Трампом заявили, що з 12 травня Росія повинна погодитися повністю припинити вогонь терміном на 30 діб. В інакшому випадку вона отримає нові санкції.
- Москва відповіді на пропозицію не надала. Натомість Путін заявив, що Росія хоче прямих переговорів із Україною в Туреччині 15 травня.
- Україна відповіла, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація готовності Росії до миру, а вже потім – переговори. Але американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ має негайно погодитися на зустріч, яку запропонував Путін. Після цього український президент Володимир Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна у Туреччині особисто. Але Україна все ще очікує на припинення вогню.
- Глава українського МЗС заявив, що Росія повністю ігнорує вимогу повного припинення вогню та продовжує атаки.