Каллас: Кремль має припинити вогонь, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас закликала Кремль до припинення вогню, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Кая Каллас під час спілкування із журналістами згадала про нічну російську атаку понад сотнею безпілотників, якими РФ атакувала Україну.

"Ми повинні тиснути на Росію, щоб вона дійсно хотіла миру, сіла та поговорила з Україною", – наголосила Висока представниця ЄС, звинувачуючи Москву в "іграх".

"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують постійно бомбардувати Україну, якщо немає припинення вогню, про переговори під вогнем не може бути мови", – зазначила вона.

Каллас також згадала про перспективу нової угоди про співпрацю між ЄС та Великою Британією в галузі оборони та безпеки, яка може бути підписана на першому саміті після Brexit наступного тижня.

За словами представниці ЄС, ці відносини "дуже важливі в цей дуже буремний час", і вона сподівається, що ЄС та Британія все ж підпишуть угоду під час саміту.