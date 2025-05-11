Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
ГоловнаПолітика

Сибіга: позиція України щодо перемир'я є послідовною

Очільник МЗС закликав РФ до конкретних кроків.

Сибіга: позиція України щодо перемир'я є послідовною
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава Українського МЗС Андрій Сибіга закликав РФ до конкретних кроків щодо припинення війни і назвав позицію України щодо готовності зустрітися — послідовною.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі "Х".

"Позиція України є послідовною. Президент Володимир Зеленський чітко це заявляє. Заявлена Росією готовність до припинення війни – це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки в цьому напрямку. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке ми очікуємо від Росії, та переговорів", — ідеться у заяві очільника українського МЗС.

  • Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і наголосив, що Україна готова зустрітися.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies