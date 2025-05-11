Сибіга: позиція України щодо перемир'я є послідовною

Глава Українського МЗС Андрій Сибіга закликав РФ до конкретних кроків щодо припинення війни і назвав позицію України щодо готовності зустрітися — послідовною.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі "Х".

"Позиція України є послідовною. Президент Володимир Зеленський чітко це заявляє. Заявлена Росією готовність до припинення війни – це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки в цьому напрямку. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке ми очікуємо від Росії, та переговорів", — ідеться у заяві очільника українського МЗС.