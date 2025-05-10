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МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”

Дипломатичне відомство заявило, що угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії.

МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
затримання українського ексдипломата у Будапешті
Фото: скрін

Міністерство закордонних справ України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата Сергія Александрова за звинуваченням у нібито “шпигунстві”. 

Речник МЗС Георгій Тихий висловив позицію Україні в соцмережі Х. 

“Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії”, – написав Тихий.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на угорські ЗМІ повідомив, що у п’ятницю, 9 травня, в самому центрі Будапешта, біля площі Ференцек-тер, угорська спецслужба TEK зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з авто та повезли в невідомому напрямку. 

За даними місцевих медіа, затриманим виявився громадянин України С.А., колишній дипломат, який вже тривалий час перебував у країні без дипломатичного статусу. Угорська контррозвідка вважає його «нелегальним агентом» – тобто шпигуном без прикриття.

Після затримання С.А. було негайно видворено з Угорщини. За інформацією Telex, зараз він перебуває в Києві.

Згодом журналіст додав, що затриманий у Будапешті виявився колишнім першим секретарем посольства України – Сергієм Александровим. Наразі він не є чинним дипломатом, а перебуває в Угорщині як цивільна особа. Як вдалося встановити, Александров є власником двох ресторанів на вулиці Károly körút і Ráday utca в Будапешті.

Також він опублікував архівовану сторінку на сайті МЗС, де раніше згадувалось ім’я Александрова як працівника українського посольства. Зараз ця сторінка вже не активна, але її копія збереглась у кеші Google. 

Сергій Александров
Фото: телеграм / Віталій Глагола
Сергій Александров

Що передувало

  • Служба безпеки повідомила про перше в історії України затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. СБУ затримала двох агентів. Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.
  • У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. 
  • Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни.
  • Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.
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