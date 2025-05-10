Дипломатичне відомство заявило, що угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата Сергія Александрова за звинуваченням у нібито “шпигунстві”.

Речник МЗС Георгій Тихий висловив позицію Україні в соцмережі Х.

“Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії”, – написав Тихий.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на угорські ЗМІ повідомив, що у п’ятницю, 9 травня, в самому центрі Будапешта, біля площі Ференцек-тер, угорська спецслужба TEK зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з авто та повезли в невідомому напрямку.

За даними місцевих медіа, затриманим виявився громадянин України С.А., колишній дипломат, який вже тривалий час перебував у країні без дипломатичного статусу. Угорська контррозвідка вважає його «нелегальним агентом» – тобто шпигуном без прикриття.

Після затримання С.А. було негайно видворено з Угорщини. За інформацією Telex, зараз він перебуває в Києві.

Згодом журналіст додав, що затриманий у Будапешті виявився колишнім першим секретарем посольства України – Сергієм Александровим. Наразі він не є чинним дипломатом, а перебуває в Угорщині як цивільна особа. Як вдалося встановити, Александров є власником двох ресторанів на вулиці Károly körút і Ráday utca в Будапешті.

Також він опублікував архівовану сторінку на сайті МЗС, де раніше згадувалось ім’я Александрова як працівника українського посольства. Зараз ця сторінка вже не активна, але її копія збереглась у кеші Google.

Фото: телеграм / Віталій Глагола Сергій Александров

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