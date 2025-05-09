​На Закарпатті СБУ вперше затримала двох агентів воєнної розвідки Угорщини, обидва - колишні військові

Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також - вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.

Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також - вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська", - йдеться в повідомленні.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті затримали двох агентів з мережі. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, його особу вже ідентифіковано.

Одним із агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще в 2021 році. За даними контррозвідки СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 в регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За матеріалами справи, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту гроші на виконання завдань. У тому числі зрадник мав підшукати інформаторів. СБУ встановила, що він намагався завербувати щонайменше двох осіб.

У березні цього року контррозвідка задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать військовим у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Фігурантів затримали за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучили телефони та інші речові докази підривної діяльності. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Нагадаємо, що в 2017 році в Україну не пустили депутата угорської радикальної партії "Йоббік". Ця партія відстоює створення русинсько-угорської автономії на території Закарпаття. Представники партії були присутні як офіційні спостерігачі на "референдумі" в Криму і на "виборах" у "ЛНР" і "ДНР". Читайте також на цю тему матеріал LB.ua "Закарпатський сепаратизм".