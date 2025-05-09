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Лідер виборчих перегонів у Румунії хоче від України компенсації за допомогу

А постачання системи Patriot назвав національною зрадою.

Лідер виборчих перегонів у Румунії хоче від України компенсації за допомогу
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон, який став лідером першого туру президентських виборів, заявив, що вимагатиме від України компенсації наданої Румунією військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", фаворит у боротьбі за посаду глави держави окреслив свою позицію щодо війни в Україні як "нейтралітет без ескалації та постачання зброї" і порівняв її з думкою Дональда Трампа.

Сіміон підкреслив, що "Україна потребує Румунію, а не Румунія потребує Україну". Він закликав нашу державу "поважати спільноту румунів" та "компенсувати участь Румунії у воєнних діях" - при чому форма цієї компенсації "ще може обговорюватись".

Передачу Києву системи протиповітряної оборони Patriot, яку ініціював попередній президент Румунії Клаус Йоганніс, Сіміон назвав "національною зрадою". 

  • Про ризики для України в разі перемоги ультраправого кандидата на виборах у Румунії - в матеріалі LB.ua
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