Лідер виборчих перегонів у Румунії хоче від України компенсації за допомогу

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон, який став лідером першого туру президентських виборів, заявив, що вимагатиме від України компенсації наданої Румунією військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", фаворит у боротьбі за посаду глави держави окреслив свою позицію щодо війни в Україні як "нейтралітет без ескалації та постачання зброї" і порівняв її з думкою Дональда Трампа.

Сіміон підкреслив, що "Україна потребує Румунію, а не Румунія потребує Україну". Він закликав нашу державу "поважати спільноту румунів" та "компенсувати участь Румунії у воєнних діях" - при чому форма цієї компенсації "ще може обговорюватись".

Передачу Києву системи протиповітряної оборони Patriot, яку ініціював попередній президент Румунії Клаус Йоганніс, Сіміон назвав "національною зрадою".