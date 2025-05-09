Сікорський вважає, що замінити США як "посередника" між Україною і РФ можуть дві країни

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, які дві країни можуть зайняти місце США як "посередника" в російсько-українській війні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Радослав Сікорський після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві 8 травня запевнив, що Польща бажає США успіху в "посередницьких зусиллях" між Росією та Україною.

"Але якщо цей шлях виявиться невдалим, є й інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали комунікації. А потім, перш за все, є Китайська Народна Республіка, яка як ніхто інший має засоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і пом'якшити його вимоги", – зазначив він.