Сікорський вважає, що замінити США як "посередника" між Україною і РФ можуть дві країни

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, які дві країни можуть зайняти місце США як "посередника" в російсько-українській війні.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
Радослав Сікорський після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві 8 травня запевнив, що Польща бажає США успіху в "посередницьких зусиллях" між Росією та Україною.
"Але якщо цей шлях виявиться невдалим, є й інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали комунікації. А потім, перш за все, є Китайська Народна Республіка, яка як ніхто інший має засоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і пом'якшити його вимоги", – зазначив він.
- Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.
- Водночас він зазначив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру.