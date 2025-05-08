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Трамп пропонує допомогу Індії та Пакистану

Дональд Трамп запевнив, що “буде поруч”.

Трамп пропонує допомогу Індії та Пакистану
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував зростання напруженості між Індією та Пакистаном, повідомляє Reuters.

Президент США заявив, що хоче, щоб Індія та Пакистан зараз припинили напади один на одного. Він також запропонував допомогти двом країнам вирішити свої розбіжності на тлі зростання напруженості.

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"Я хочу, щоб це припинилося. І якщо я можу щось зробити, щоб допомогти, я буду поруч", - сказав Дональд Трамп.

  • Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних – за її твердженням, троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які “довільно” обстріляли лінії контролю. 

  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його поінформували про напад і він сподівається, що бойові дії "закінчаться дуже швидко". 

  • У Нью-Йорку Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив стурбованість нападом і закликав до максимальної стриманості обидві країни.
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