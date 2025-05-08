Трамп пропонує допомогу Індії та Пакистану

Президент США Дональд Трамп прокоментував зростання напруженості між Індією та Пакистаном, повідомляє Reuters.

Президент США заявив, що хоче, щоб Індія та Пакистан зараз припинили напади один на одного. Він також запропонував допомогти двом країнам вирішити свої розбіжності на тлі зростання напруженості.

"Я хочу, щоб це припинилося. І якщо я можу щось зробити, щоб допомогти, я буду поруч", - сказав Дональд Трамп.

У Пакистані внаслідок ракетних ударів збройних сил Індії загинуло, за оновленими даними, 26 людей.

Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних – за її твердженням, троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які “довільно” обстріляли лінії контролю.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його поінформували про напад і він сподівається, що бойові дії "закінчаться дуже швидко".