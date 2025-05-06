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Стали відомі перші візити канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Глава німецького уряду завтра відвідає Париж і Варшаву.

Стали відомі перші візити канцлера Німеччини Фрідріха Мерца
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц першими відвідає Францію та Польщу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Наступного дня, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі. Там він зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Кошта і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Пізніше канцлер планує зустрітись із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

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Речник уряду Мерца пояснив, що цією поїздкою канцлер хоче продемонструвати своє переконання, "що майбутнє Німеччини нерозривно пов'язане з сильним і демократичним Європейським Союзом”.

  • Бундестаг нарешті обрав лідера ХДС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Під час другого туру таємного голосування Мерц набрав 325 голосів при необхідних 316. 

  • У першому турі він отримав лише 310.

  • Мерц мав очолити коаліційний уряд Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократів. 

  • 5 травня його попередника, соціал-демократа Олафа Шольца урочисто провели з посади. Наостанок Шольц поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
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