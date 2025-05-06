Стали відомі перші візити канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц першими відвідає Францію та Польщу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Наступного дня, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі. Там він зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Кошта і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Пізніше канцлер планує зустрітись із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Речник уряду Мерца пояснив, що цією поїздкою канцлер хоче продемонструвати своє переконання, "що майбутнє Німеччини нерозривно пов'язане з сильним і демократичним Європейським Союзом”.