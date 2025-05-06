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Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду

Угорський прем'єр знову взявся підбурювати своїх виборців проти нашої держави.

Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

За повідомленням речника кабінету міністрів Угорщини Золтана Ковача у мережі X, прем'єр-міністр Віктор Орбан на засіданні парламенту пообіцяв завадити створенню в країні проукраїнського уряду.

Таким чином угорський лідер відповів на заяву Президента України Володимира Зеленського, в якій той висловив сподівання на появу в сусідній державі "дружнього до нас уряду"

За словами Орбана, він не допустить до влади "агентів Брюсселя", які "хочуть усунути національний уряд, привести Україну в ЄС, втягнути Угорщину у війну, випустити на нас мігрантів, скасувати податки для мультинаціональних компаній, припинити дію законів щодо захисту дітей". 

"Ніколи не буде ситуації, де Київ чи Брюссель диктуватимуть угорцям, як їм розпоряджатися своїм законним суверенітетом", - підкреслив прем'єр.

Він також повторив свою улюблену тезу про нібито "банкротство" Угорщини у випадку прийняття України до Євросоюзу. 
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