Орбан відреагував на критику Зеленського щодо блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Прем'єр Угорщини заявив, що без Будапешта "вступу України до ЄС не буде".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику з боку президента України Володимира Зеленського, який звинуватив очільника угорського уряду через блокаду вступу України в ЄС.

Заяву Віктор Орбан опублікував у мережі "Х".

"Вчора президент Зеленський звернувся до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішують президент у Києві чи бюрократи в Брюсселі", – пише Орбан.

Орбан заявив, що "без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорський громадянин матиме право висловити свою думку з цього питання. Подобається вам це чи ні. Так ми робимо тут", — написав він.

Раніше Зеленський заявив, що блокуванням вступу до ЄС Орбан втягує Україну у свої вибори. Президент переконаний, що всі інші члени блоку підтримають приєднання України.