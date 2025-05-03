Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”

Раніше Зеленський заявив, що блокуванням вступу до ЄС Орбан втягує Україну у свої вибори. Президент переконаний, що всі інші члени блоку підтримають приєднання України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто порадив президенту України Володимир Зеленському “підбирати тон” через заяву президента України щодо блокування Угорщиною вступу України до ЄС.

Про це Сіярто написав у “Фейсбуці”.

“Президент України має змиритися з думкою, що кожен угорець має право висловитися у питанні прискореного вступу України до ЄС! Бо ситуація залишається незмінною: Україна хоче приєднатися до інтеграції, членами якої ми є, а не навпаки... Тож тон у Києві має бути відповідним…” – написав Сіярто.

Він прикріпив до свого поста скріншот новини із заявою Зеленського, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокуванням вступу до ЄС втягує Україну в свої вибори. “Опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він [Орбан] підготував опитування – там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", – сказав Зеленський.