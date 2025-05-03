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Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”

Раніше Зеленський заявив, що блокуванням вступу до ЄС Орбан втягує Україну у свої вибори. Президент переконаний, що всі інші члени блоку підтримають приєднання України.

Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”
Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто порадив президенту України Володимир Зеленському “підбирати тон” через заяву президента України щодо блокування Угорщиною вступу України до ЄС. 

Про це Сіярто написав у “Фейсбуці”. 

“Президент України має змиритися з думкою, що кожен угорець має право висловитися у питанні прискореного вступу України до ЄС! Бо ситуація залишається незмінною: Україна хоче приєднатися до інтеграції, членами якої ми є, а не навпаки... Тож тон у Києві має бути відповідним…” – написав Сіярто. 

Він прикріпив до свого поста скріншот новини із заявою Зеленського, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокуванням вступу до ЄС втягує Україну в свої вибори. “Опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він [Орбан] підготував опитування – там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", – сказав Зеленський.
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