Президент Сербії перервав візит до США через раптове нездужання

Невідомо, чи встиг він у США зустрітися з Трампом. Також тепер під питанням намір Вучича взяти участь у параді в Москві 9 травня.

Президент Сербії Александар Вучич перервав візит до США у п'ятницю після раптового нездужання у Флориді, що змусило його скасувати деякі зустрічі, передає Bloomberg.

Рішення повернутися до Сербії було прийнято після консультацій з лікарями. Інші подробиці невідомі.

Вучич хотів зустрітися з президентом Дональдом Трампом та іншими високопоставленими членами Республіканської партії під час свого візиту, однак невідомо, чи зустріч з Трампом мала місце.

Він прибув до Флориди в середу та зустрівся з конгресвумен Клаудією Тенні, колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані та сербськими підприємцями зі США. Він також зустрівся з колишнім губернатором Іллінойсу Родом Благоєвичем.

Згодом стало відомо, що Вучича госпіталізували. Зараз він перебуває у військово-медичній академії Белграду.

Вучич раніше заявив, що має намір наступного тижня поїхати до Росії на військовий парад 9 травня. Ці плани викликали негативну реакцію та тиск з боку Європейського Союзу, до якого прагне приєднатися Сербія.

Зазначимо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна не може нести відповідальності за те, що відбуватиметься в Росії під час параду. Київ не рекомендує іноземним гостям відвідувати Росію.