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У Литві набули чинності нові обмеження для громадян Росії

Громадяни РФ і Білорусі, які в’їжджають не через кордон з ЄС, проходять додаткову перевірку на загрозу безпеці та громадському порядку.

У Литві набули чинності нові обмеження для громадян Росії
кордон між Литвою і РФ
Фото: D. Umbrasas / LRT

Із 27 квітня в Литві почали діяти додаткові обмеження для громадян РФ, передбачені законом про національні санкції, які Сейм продовжив ще на рік, передає LRT.

Згідно з новими правилами, росіяни можуть втратити дозвіл на проживання в Литві, якщо протягом трьох місяців без поважної причини більш ніж один раз поїдуть до Росії або Білорусі. Винятки передбачені для водіїв, які здійснюють транзит, а також у разі об’єктивної необхідності поїздки.

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За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня дозвіл на проживання в Литві мали 14 652 громадяни Росії.

Закон «Про обмежувальні заходи у зв’язку з військовою агресією проти України» також забороняє приймати заяви на шенгенські та національні візи від громадян РФ і Білорусі, крім випадків за клопотанням МЗС. Заявки на тимчасове проживання від росіян також не розглядають, якщо заявник не має чинної візи або дозволу на проживання в Литві чи іншій країні ЄС.

Громадяни РФ і Білорусі, які в’їжджають не через кордон з ЄС, проходять додаткову перевірку на загрозу безпеці та громадському порядку. Їм також заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, імпортувати агропродукцію та корми з РФ чи Білорусі.

Окрім того, громадянам Росії без дозволу на проживання в Литві заборонили купувати нерухомість на території країни.

Санкції діятимуть до 2 травня 2026 року.
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