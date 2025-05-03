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Зовнішня розвідка: Росія стоїть на порозі економічної кризи через зростання дефіциту бюджету

Уряд РФ планує підвищити надходження від ПДФО на 180%, податку на прибуток підприємств — на 110%, ПДВ — на 17%. 

Зовнішня розвідка: Росія стоїть на порозі економічної кризи через зростання дефіциту бюджету
Путін у Кремлі
Фото: EPA/UPG

Служба зовнішньої розвідки України заявила про наростання економічної кризи в Росії на тлі суттєвого дефіциту бюджету та падіння нафтових доходів.

За інформацією СЗР, наступного тижня в Держдумі РФ розглядатимуть урядовий законопроєкт про перегляд федерального бюджету. Причиною є критичний дисбаланс між доходами та витратами, спричинений насамперед фінансуванням війни проти України.

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«Уряд РФ змушений збільшити дефіцит бюджету на 220% — із 12 до 42 мільярдів доларів США», — повідомляють у розвідці. Попри це, російський Мінфін продовжує заявляти про зростання ВВП на рівні 2,5%, посилаючись на нібито збільшення ненафтогазових доходів.

Насправді, зазначають у зовнішній розвідці, це означає безпрецедентне зростання податкового тиску: уряд планує підвищити надходження від ПДФО на 180%, податку на прибуток підприємств — на 110%, ПДВ — на 17%. Водночас до 30% малого та середнього бізнесу в РФ вже перебувають на межі банкрутства, і ця частка може зрости до 50% до кінця року.

Також у розвідці звертають увагу на залежність російського бюджету від експорту нафти: «Ціна на Urals у портах Приморськ і Новоросійськ зараз становить 47–49 доларів за барель, тоді як у бюджеті закладено 69,7 долара». Це може призвести до втрати до 40 мільярдів доларів нафтогазових доходів, що еквівалентно цьогорічному дефіциту бюджету.

За оцінкою СЗР, реальний рівень інфляції в Росії вже перевищує 20%, хоча офіційно уряд подає показник у 7,6%.

  • Раніше розвідка повідомляла, що у Росії поглиблюється криза у вугільній галузі, що вже негативно впливає на транспортний сектор.
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