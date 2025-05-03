Головне за ніч та ранок суботи, 3 травня: понад 215 боєзіткнень, пропозиції України щодо перемир’я

Нічна повітряна атака, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Запропоноване Путіним "перемир'я" з 7 по 9 травня – це театральна постановка. Символічним є те, що саме 7 травня 25 років тому Путін став російським президентом, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 2 травня.

Також таке перемир'я буде на руку Путіну і його друзям і партнерам, які на 9 травня приїдуть на московський парад. Окрім того, ця пропозиція припинити вогонь може бути спробою демонстрації готовності йти на зустріч сигналам, які США передали до Росії через спецпредставника Стіва Віткоффа.

Але США пропонували безумовне припинення вогню, і Україна вважає, що воно має тривати щонайменше місяць. За три доби неможливо напрацювати план наступних кроків для закінчення війни.

"Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів", – наголосив президент України, підкресливши, що дії України будуть дзеркальними: якщо Росія стрілятиме, то отримає відповідь. Він додав, що Білий дім сигналізував Києву про те, що розуміє справжні наміри росіян і теж вважає пропозицію триденного перемир'я лише грою.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень.

83 з них - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Курському напрямку вчора наші воїни відбили 20 атак противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів, 4 ворожі танки та 48 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже близько 955 470 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Станом на ранок 3 травня, за інформацією прокуратури Харківської області, різного ступеня тяжкості травми та гострий шок унаслідок ворожого удару по Харкову отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років.

Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу "Герань-2". Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини.

Прокуратура Харківської області також повідомляє, що вночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.

"Встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", — кажуть у відомстві.

Використання такого типу безпілотників є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Загалом уночі Росія запустила по Україні 183 безпілотники та дві балістичні ракети.

Сили ППО знищили 77 ударних дронів, ще 73 безпілотники не досягли цілей.

У ніч на 3 травня невідомі дрони та безекіпажні катери атакували Краснодарський край РФ. Зокрема під ударом опинилися Новоросійськ, Тамань та Анапа.

Найбільші пошкодження зафіксовані в Новоросійську. Уламки дронів пошкодили три багатоквартирних будинки, а також три резервуари на зерновому терміналі.

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