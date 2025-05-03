Ще 1170 російських окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки та 48 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 955 470 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10745 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од,
- артилерійських систем – 27234 (+48) од,
- РСЗВ – 1375 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1153 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+1)
Дані уточнюються.