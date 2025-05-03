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Ще 1170 російських окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати вже боизько 955 470 військових на війні в Україні.

Ще 1170 російських окупантів ліквідували Сили оборони упродовж доби
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки та 48 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 955 470 (+1170) осіб,
  • танків  ‒ 10745 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 22369 (+0) од,
  • артилерійських систем  – 27234 (+48) од,
  • РСЗВ  – 1375 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1153 (+1) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 34665 (+126),
  • крилаті ракети  ‒ 3197 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 47003 (+121) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+1)

Дані уточнюються.
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