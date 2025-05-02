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Головне за п’ятницю, 2 травня: атака БпЛА на Харків, авіаудар по Куп’янську, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по Запоріжжю, справа про напад на Стерненка. Яким запам’ятається 1164-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 2 травня: атака БпЛА на Харків, авіаудар по Куп’янську, майже 140 боєзіткнень
Наслідки атаки РФ на Харківщину

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих БпЛА зросла до 46 осіб, з них 8 шпиталізовані. Серед постраждалих - 11 річна дитина.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу Харкова постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горіли авто.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Також є інформація про 12 постраждалих, зафіксовані пожежі на місцях прильотів.

Російська армія 2 травня здійснила масовану авіаатаку на Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинув мирний житель, ще один, ймовірно, перебуває під завалами.

У місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З-під руїн одного з будинків і дістали тіло загиблого.

«Попередньо встановлено, що ворог застосував авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК», — йдеться у повідомленні прокуратури. На місці удару правоохоронці вилучили уламки боєприпасу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 травня відбулося 139 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - 53 боєзіткнення, на Лиманському - 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 травня – в новині.

За оновленими даними, унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю поранено 31 людину. Семеро людей госпіталізовані. Серед потерпілих - двоє дітей.

В Укрзалізниці повідомили, що під атаку потрапив локомотиворемонтний завод. Персонал перебував в укритті, тож серед них поранених немає.

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", – розповіли в УЗ.

В ОВА додали, що ударів зазнали й інші населені пункти.

Суд відправив підозрювану в нападі на Стерненка під варту без права на заставу.

Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство. Жінці також висунули підозру в держзраді.

Подробиці – в новині.

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