Головне за п’ятницю, 2 травня: атака БпЛА на Харків, авіаудар по Куп’янську, майже 140 боєзіткнень

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих БпЛА зросла до 46 осіб, з них 8 шпиталізовані. Серед постраждалих - 11 річна дитина.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу Харкова постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горіли авто.
Пізніше Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Також є інформація про 12 постраждалих, зафіксовані пожежі на місцях прильотів.
Російська армія 2 травня здійснила масовану авіаатаку на Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинув мирний житель, ще один, ймовірно, перебуває під завалами.
У місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З-під руїн одного з будинків і дістали тіло загиблого.
«Попередньо встановлено, що ворог застосував авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК», — йдеться у повідомленні прокуратури. На місці удару правоохоронці вилучили уламки боєприпасу.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 травня відбулося 139 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку - 53 боєзіткнення, на Лиманському - 21.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 травня – в новині.
За оновленими даними, унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю поранено 31 людину. Семеро людей госпіталізовані. Серед потерпілих - двоє дітей.
В Укрзалізниці повідомили, що під атаку потрапив локомотиворемонтний завод. Персонал перебував в укритті, тож серед них поранених немає.
"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", – розповіли в УЗ.
В ОВА додали, що ударів зазнали й інші населені пункти.
Суд відправив підозрювану в нападі на Стерненка під варту без права на заставу.
Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство. Жінці також висунули підозру в держзраді.
Подробиці – в новині.
Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!