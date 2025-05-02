Зеленський: завдання – максимально прискорювати створення української балістики

Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.

Сьогодні на Ставці були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Завдання – максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України”, - наголосив президент.

Сьогодні ж Верховний головнокомандувач провів нараду щодо розвитку військової авіації, передусім про те, що стосується українських F-16. Були кадрові рішення в Міноборони та Генштабі для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим.

“Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Ми продовжуємо діяти й на території Курської та Бєлгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного й тривалого припинення вогню – уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції й ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент провів розмову із еквадорським колегою та прем’єр-міністром Данії, зокрема про збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні.

“І окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії “Мотор Січ” та продаж української зброї в Росію. У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово”, - підсумував голова держави.