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На війні загинув український журналіст В’ячеслав Кобржіцький

В’ячеслав Кобржіцький був автоспортивним коментатором Setanta.

На війні загинув український журналіст В’ячеслав Кобржіцький
В’ячеслав Кобржіцький
Фото: Віталій Волочай

На війні з російськими окупантами загинув журналіст В’ячеслав Кобржіцький.

Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на журналіста Віталія Волочая.

“Вʼячеслав Кобржіцький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині. Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанти: "Не сумуйте без мене", - написав Віталій Волочай.

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В’ячеслав Кобржіцький був оглядачем “Формули-1”, з 2020 року він працював коментатором “королівських перегонів” на телеканалі Setanta Sports.
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