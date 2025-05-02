На війні загинув український журналіст В’ячеслав Кобржіцький

На війні з російськими окупантами загинув журналіст В’ячеслав Кобржіцький.

Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на журналіста Віталія Волочая.

“Вʼячеслав Кобржіцький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині. Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанти: "Не сумуйте без мене", - написав Віталій Волочай.

В’ячеслав Кобржіцький був оглядачем “Формули-1”, з 2020 року він працював коментатором “королівських перегонів” на телеканалі Setanta Sports.