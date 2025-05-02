Речник МЗС зателефонував колезі із Держдепу через заяву, що США більше не будуть посередником у переговорах

«Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США», - зазначив Георгій Тихий.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс через її заяву, що США більше не будуть посередником у переговорах.

За словами Тихого, «ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника"».

«Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США», - зазначив речник МЗС України.