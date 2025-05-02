Глава МЗС Франції заявив, що європейці хочуть скоординувати зі США новий пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у четвер, що європейці готують новий пакет санкцій проти Росії, які вони хочуть скоординувати зі Сполученими Штатами, у разі подальшої відмови Москви погодитися на будь-яке припинення вогню в Україні, пише Le Figaro.

«Росія Володимира Путіна не доклала жодних зусиль, не подала жодних ознак того, що готова до припинення вогню та миру, до яких прагне президент Дональд Трамп, і до яких прагнуть європейці та, звичайно, українці», – сказав міністр закордонних справ.

«Ми, європейці, підтримаємо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і я вчора (у середу) зобов'язався перед Ліндсі Гремом, що ми спробуємо узгодити ці два пакети санкцій як за змістом, так і за часом», – заявив французький міністр, маючи на увазі сенатора-республіканця, який цього тижня запропонував посилити американські санкції проти Москви.

За словами міністра, Путін є «єдиною перешкодою» для миру в Україні, він також наголосив, що Київ «виконав свою частину угоди».

Видання зазначає, що після нещодавньої зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо Барро відзначив «зближення» цілей між європейцями та американцями. «У нас був “нефільтрований” обмін думками, який дозволив нам тісно координувати свої дії, а також визнати збіг наших цілей щодо регіональних та міжнародних криз, оскільки ми хочемо діяти разом», – продовжив він.