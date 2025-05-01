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ЗМІ: Зеленський у неділю відвідає Чехію

В офісі президента республіки вже анонсували прийом високопоставленого гостя.

ЗМІ: Зеленський у неділю відвідає Чехію
Петр Павел та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

На офіційному сайті резиденції президента Чеської Республіки "Празький град" анонсовано зустріч Петра Павела з очільником іноземної держави. Приїзд закордонного лідера, ім'я якого не розкривається, відбудеться у неділю, 4 травня. 

За інформацією видання Seznam Zpravy, йдеться про Президента України Володимира Зеленського, який завітає до Праги разом з дружиною. Окрім свого візаві, Зеленський зустрінеться також з прем'єр-міністром Петром Фіалою та міністром закордонних справ Яном Ліпавським. 

Журналісти нагадують, що під час минулого візиту українського Президента у 2023 році чеська влада також до останнього зберігала режим інформаційного ембарго, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Тоді Зеленський також провів переговори з Павелом та Фіалою.
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