ЗМІ: Зеленський у неділю відвідає Чехію

На офіційному сайті резиденції президента Чеської Республіки "Празький град" анонсовано зустріч Петра Павела з очільником іноземної держави. Приїзд закордонного лідера, ім'я якого не розкривається, відбудеться у неділю, 4 травня.

За інформацією видання Seznam Zpravy, йдеться про Президента України Володимира Зеленського, який завітає до Праги разом з дружиною. Окрім свого візаві, Зеленський зустрінеться також з прем'єр-міністром Петром Фіалою та міністром закордонних справ Яном Ліпавським.

Журналісти нагадують, що під час минулого візиту українського Президента у 2023 році чеська влада також до останнього зберігала режим інформаційного ембарго, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Тоді Зеленський також провів переговори з Павелом та Фіалою.