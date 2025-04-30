Президент Фінляндії заявив, що у Трампа закінчується терпіння щодо Путіна

Александр Стубб вважає, що підірване терпіння Трампа може допомогти змусити Росію припинити зволікання у мирному процесі.

Зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, президент Фінляндії Александр Стубб повторив те, що він сказав після гри в гольф з американським лідером минулого місяця: у Трампа закінчується терпіння щодо Путіна, пише видання The New York Times.

«У президента [Трампа] закінчується терпіння. Нещодавно ми бачили заяви, які досить жорсткі щодо Путіна та Росії. Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються», – сказав Стубб в інтерв’ю The New York Times.

Він зазначив, що підірване терпіння Трампа може «насправді зрушити справи в правильному напрямку», змусивши Росію припинити зволікання.

Видання зазначає, що фінський лідер покинув Ватикан у суботу «трохи оптимістичнішим» щодо перспектив мирної угоди. Стубб вважає, що можна знайти формулювання в угоді, які зупинять вбивства в Україні, навіть щодо таких розбіжностей, як готовність США визнати суверенітет Росії над Кримом та відмову від такого визнання Європи.

Він додав, що в певний момент Україні та Росії доведеться вести прямі переговори.

Стубб каже, що найважливішим наступним кроком для просування мирного процесу є посилення тиску Сполучених Штатів та їхніх союзників на Путіна.

Президент Фінляндії попереджає, що Путін «гратиме в кішки-мишки до кінця».

«Усі повинні зрозуміти, що єдине, що розуміє Путін, це сила. Я маю на увазі, що є причина, чому Фінляндія має одну з найсильніших армій у Європі, і причина не в Швеції», – сказав Стубб.

«Зараз, політично, ключовим є максимізація тиску на Путіна», – зауважив президент Фінляндії.