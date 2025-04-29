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Порошенко прокоментував визнання Нацбанком його репутації небездоганною і назвав це зловживанням владою

Політик вважає, що таким чином влада створює труднощі для опозиції. 

Порошенко прокоментував визнання Нацбанком його репутації небездоганною і назвав це зловживанням владою
Петро Порошенко
Фото: kyiv24.news

Народний депутат і п'ятий президент України Петро Порошенко вважає визнання комітетом Національного банку його репетуації небездоганною "зловживанням владними повноваженнями і порушенням закону". Під час виступу з трибуни Верховної Ради 29 квітня він сказав, що НБУ "виконав завдання" влади. 

Порошенко припускає, що ці дії є "зачисткою політичного поля і створенням проблем для опозиції". Він пов'язує це з підготовкою до виборів.

"Усе це свідчить про активну підготовку до виборів, яку провадить влада. Хоча я вкотре застерігаю: в умовах зовнішньої агресії росії це обʼєктивно лише послаблює країну", – прокоментував він.

Порошенко додав, що учора комітет під час розгляду питання про його репутацію вимкнув з трансляції його адвоката. 

28 квітня адвокати Порошенка повідомили, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ визнав репутацію політика, який також володіє 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку, небездоганною у зв'язку з санкціями Ради нацбезпеки і оборони, передає Ліга

За словами адвоката, визнання "означає можливість для Національного банку вжити певних заходів щодо контролю над банківськими установами, в яких він є акціонером". 

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