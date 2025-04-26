Президент Естонії заявив, що Трамп пообіцяв йому не виходити з мирного процесу щодо війни в Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що президент США Дональд Трамп, який сидів поруч з ним на церемонії прощання з Папою Римським Франциском, пообіцяв йому не виходити з мирного процесу щодо війни в Україні, повідомляє ERR.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", – повідомив Алар Каріс.