Президент Естонії заявив, що Трамп пообіцяв йому не виходити з мирного процесу щодо війни в Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що президент США Дональд Трамп, який сидів поруч з ним на церемонії прощання з Папою Римським Франциском, пообіцяв йому не виходити з мирного процесу щодо війни в Україні, повідомляє ERR.
"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", – повідомив Алар Каріс.
- Сьогодні у Ватикані Зеленський провів зустріч з Трампом. Президент України заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
- Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.