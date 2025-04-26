Трамп припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни

Американський президент заявив, що РФ не мала причини, щоб завдавати ракетних ударів.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував Путіна за нещодавні удари по українських населених пунктах.

Він написав, що Росія не мала жодної причини для того, аби обстрілювати ракетами мирні райони, міста й села України.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше, через "банківські операції" чи "вторинні санкції? Занадто багато людей гине", – йдеться у повідомленні.

Він також згадав ЗМІ, які розкритикували мирну угоду, за якою Крим переходить до РФ, і сказав, що редактори, які писали ці матеріали "безталанні" і "упереджені". Трамп назвав "безглуздою" їхню інформацію про те, що Україна повинна повернути собі окуповані території, включно з Кримом.

На його думку, це експрезидент Штатів Барак Обама "дозволив Росії вкрасти Крим у України без жодного пострілу". Він написав, що "не має жодного стосунку до цієї дурної війни".

"Це війна сонного Джо Байдена, а не моя", – йдеться у його повідомленні.