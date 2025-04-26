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Трамп припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни

Американський президент заявив, що РФ не мала причини, щоб завдавати ракетних ударів. 

Трамп припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував Путіна за нещодавні удари по українських населених пунктах.

Він написав, що Росія не мала жодної причини для того, аби обстрілювати ракетами мирні райони, міста й села України. 

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше, через "банківські операції" чи "вторинні санкції? Занадто багато людей гине", – йдеться у повідомленні. 

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Він також згадав ЗМІ, які розкритикували мирну угоду, за якою Крим переходить до РФ, і сказав, що редактори, які писали ці матеріали "безталанні" і "упереджені". Трамп назвав "безглуздою" їхню інформацію про те, що Україна повинна повернути собі окуповані території, включно з Кримом.

На його думку, це експрезидент Штатів Барак Обама "дозволив Росії вкрасти Крим у України без жодного пострілу". Він написав, що "не має жодного стосунку до цієї дурної війни".

"Це війна сонного Джо Байдена, а не моя", – йдеться у його повідомленні. 

  • Раніше Трамп заявив, що Крим залишиться росіянам і президент Володимир Зеленський це розуміє. 
  • Перед цим видання Axios повідомило, що Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру. Зокрема, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США). Росія поверне окуповані території Харківщини, буде гарантовано вільне судноплавство Дніпром у місці, де лінія розмежування пролягає річкою. Також передбачається надання нашій державі "компенсацій та допомоги у відбудові". Запорізька атомна електростанція перебуватиме під управлінням США на території, яка формально буде визнана українською, проте постачатиме енергію як в Україну, так і в Росію. 
  • Британське видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США. Ці вимоги мають суттєві розбіжності з семипунктовим планом Штатів, який з'явився цього тижня.
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