В іранському порту через потужний вибух і пожежу постраждали сотні людей, є загиблі (доповнено)

У порту Раджаї неподалік від Бандар-Аббаса, що на півдні Ірану, стався потужний вибух. Спочатку було відомо про 281 постраждалу особу, згодом писали про 406 постраждалих. Пізніше повідомили про понад 500 постраждалих та чотирьох загиблих.

Про це пишуть державні іранське агентство IRNA, CNN та АР.

Порт є головним об'єктом для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки. Через порт проходить близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Агенція АР повідомила, що вибух імовірно пов’язаний з вантажем хімічного інгредієнта, який використовується для виготовлення ракетного палива.

За даними АР, у березні порт прийняв партію "ракетного палива з перхлорату натрію". Паливо є частиною партії, яку транспортували з Китаю двома суднами до Ірану і паливо планували використати для поповнення "ракетних запасів".

Пожежа імовірно спалахнула у результаті неправильного поводження з цим паливом.

Вибух стався під час третього раунду переговорів представників Ірану та Сполучених Штатів у Омані щодо ядерної програми Тегерана. Хоча ніхто в Ірані прямо не припустив, що вибух стався через теракт, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що служби безпеки країни перебувають у стані підвищеної готовності.

Мехрдад Хасанзаде, один із чиновників, що відповідає за ліквідацію наслідків стихійних лих, сказав, що вибух стався поміж контейнерів. Державне телебачення повідомило, що через вибух обвалилася будівля, але інших подробиць не надали. Також пишуть, що багато його будівель серйозно пошкоджені.

Промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на старих нафтових підприємствах, де є брак деталей через міжнародні санкції.

Порт Раджаї розташований приблизно за 1050 кілометрів на південний схід від столиці Ірану Тегерана, на Ормузькій протоці, вузькому гирлі Перської затоки, через яку проходить 20% усієї нафти.