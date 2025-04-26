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У КНДР побудували перший багатоцільовий ракетний есмінець нового покоління

Північна Корея побудувала есмінець за 400 днів.

У КНДР побудували перший багатоцільовий ракетний есмінець нового покоління
Фото: KCNA

У Північній Кореї за участі Кім Чен Іна пройшла офіційна церемонія спуску на воду першого багатоцільового ракетного есмінця нового покоління.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

Офіційна церемонія спуску на воду відбулася на корабельні в місті Нампхо, де й відбувалося його будівництво, що тривало рекордні для Північної Кореї 400 днів.

Кім зазначив, що новий "багатоцільовий" есмінець призначений для роботи з різними системами озброєння, включаючи протиповітряну і протикорабельну зброю, а також балістичні і крилаті ракети, здатні нести ядерні заряди. 

Слід зауважити, що корабель, ймовірно, має непрацездатні системи, адже навіть лідери у сфері військового суднобудування, такі як Китай та Японія, витрачають від двох до трьох років лише на побудову корпусу та встановлення відповідного озброєння і систем.

Есмінець буде переданий військово-морським силам на початку наступного року і розпочне активну службу.

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