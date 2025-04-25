Президент Литви: визнання Криму російським стане "бомбою уповільненої дії"

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що визнання Криму частиною Росії створить довготривалу загрозу для безпеки, передає LRT.

«Якщо ми зробимо те, що пропонується зробити, і визнаємо Крим російським де-юре, то це буде бомба уповільненої дії, яка вибухне і залишиться на місці весь час. Червоні лінії встановлені для того, щоб їх не перетинали», — наголосив Науседа.

Так він прокоментував заяву експрезидента США Дональда Трампа, що Крим "вже належить Росії", а підхід Європи до цього питання зовсім інший.

Президент Литви наголосив, що перш за все необхідно враховувати позицію України.

"Це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Хіба вони не мають права рішуче висловити свою думку щодо цих пропозицій?", — зазначив Науседа.

Він додав, що повністю підтримує президента Володимира Зеленського і позицію України: "Я його прекрасно розумію. Тільки така позиція буде зрозуміла народу України".