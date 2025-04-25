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Президент Литви: визнання Криму російським стане "бомбою уповільненої дії"

Науседа запевнив, щоповністю підтримує Володимира Зеленського і позицію України.

Президент Литви: визнання Криму російським стане "бомбою уповільненої дії"
Президент Литви Ґітанас Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що визнання Криму частиною Росії створить довготривалу загрозу для безпеки, передає LRT.

«Якщо ми зробимо те, що пропонується зробити, і визнаємо Крим російським де-юре, то це буде бомба уповільненої дії, яка вибухне і залишиться на місці весь час. Червоні лінії встановлені для того, щоб їх не перетинали», — наголосив Науседа.

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Так він прокоментував заяву експрезидента США Дональда Трампа, що Крим "вже належить Росії", а підхід Європи до цього питання зовсім інший.

Президент Литви наголосив, що перш за все необхідно враховувати позицію України.

"Це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Хіба вони не мають права рішуче висловити свою думку щодо цих пропозицій?", — зазначив Науседа.

Він додав, що повністю підтримує президента Володимира Зеленського і позицію України: "Я його прекрасно розумію. Тільки така позиція буде зрозуміла народу України".

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться росіянам і Володимир Зеленський це розуміє. 
  • Опісля Зеленський сказав, що згідно із міжнародним правом півострів Крим належить Україні і вона не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території.
  • Президент визнав, що на сьогодні наша держава не має достатньо зброї для звільнення Криму збройним шляхом, однак підкреслив, що можливості тиску на Росію для обговорення територіальних питань існують.
  • Перед цим українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі документ; відповідно до нього, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
  • Україна у відповідь передала пакета вимог з 5 пунктів. У центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.
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